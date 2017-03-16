



'5. Küresel Bakü Forumu'na katılmak üzere gittiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler ile güncel gelişmelerin masaya yatırıldığı öğrenildi.