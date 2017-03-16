



Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Azerbaycan'da katıldığı '5. Küresel Bakü Forumu'nda konuşma yaptı.

İvanov, uluslararası ilişkilerin geleceği konusunda yaptığı konuşmada liberal düzendeki çifte standart, kimlik ve refah konusundaki haklara gölge düşürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı İvanov, "İkinci dünya savaşından sonra liberal düzende Makedonya bir çöküş örneğidir. Makedonya, Birleşmiş Milletlerde kendi kimliğini kullanma hakkına sahip olamayan tek ülkedir. Uluslararası düzeyde her devletin ve her bireyin hakkı olan kendini kimliğini tanıma hakkından mahrum bırakılmıştır. Makedonya'nın refaha kavuşma hakkı da elinden alınmıştır. Ülkenin NATO üyeliği ve Avrupa entegrasyonu engellenmektedir. Bu durum çifte standartlık üzerine kurulmuş uluslararası düzenin iki yüzlülüğünü göstermektedir." dedi.



İvanov sözlerinin devamında, "Kriz koşullarında insanları seferber edecek iki fikir vardır; umut ve korku. Günümüzde umut git gide kayboluyor. Ne kadar daha az umut o kadar daha fazla korku." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı İvanov, Azerbaycan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer katılımcılarla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.