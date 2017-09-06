



Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, 12’nci Genç Liderler Ekonomi Forumu’na katılmak üzere Polonya’ya gitti. İvanov’un forumda katılımcılara da hitap edeceği öğrenildi.

Bu yıl Polonya’da düzenlenen Genç Liderler Ekonomi Forumu Merkez ve Doğu Avrupa’nın ekonomi alanındaki en önemli organizasyon olarak gösteriliyor.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinden yapılan açıklamada bu forumun asıl amacının Avrupa’da siyasi ve ekonomik kalkınmanın sağlanması için uygun iklim oluşturmak olduğu ifade ediliyor.

Foruma 60 farklı ülkeden 3 binin üzerinde katılımcının yer alması bekleniyor.