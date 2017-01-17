İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi eğlence kulübüne düzenlenen terör saldırısında 39 kişiyi öldüren Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta sağ olarak yakalandı.
Terörist, Esenyurt'ta Kırgız arkadaşının evine düzenlenen operasyonda yakalandı.
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