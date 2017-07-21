İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda cemaate müdahale etti. Çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.
İsrail hükümeti, tüm uluslararası uyarılara rağmen metal tarama dedektörlerini kaldırma yönünde adım atmama ve ablukaya son vermeme kararı aldı.
Cuma Namazı için Müslümanların Mescid-i Aksa'da toplanmalarına yönelik yapılan çağrılar ise karşılık buldu.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa etrafında toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı bombalar ve plastik mermilerle saldırıya geçti.
Çatışmalar ara sokaklara yayıldı. Kentin birçok yerinden dumanlar yükseliyor. TRT
İsrail Polisi Müslümanlara Saldırıyor
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