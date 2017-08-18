



Terörün son hedefi İspanya’nın Barselona kenti oldu. Kentin turistik merkezi La Rambla’da bir minibüs kalabalığın üzerine sürüldü. 13 kişi öldü, 100’den fazla kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Bu saldırıdan bir kaç saat sonra Barselona yakınlarındaki Cambrils kasabasında da benzer bir saldırı düzenlendi.

Katalonya bölgesinin başkenti Barselona’nın turistik bölgesi araçlı saldırı üzerine kordon altına alınırken olay yeri yakınındaki metro ve tren istasyonları geçici olarak kapatıldı. Katalan polisi kent merkezinde rehin tutma olayı olmadığını ve La Rambla bölgesinde bulunanların tahliye edildiğini duyurdu.

Aracı kullanan saldırganın peşine düşen polis, bölgede operasyon başlattı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin İspanyol, diğerinin Fas kökenli Driss Oukabir olduğu belirtildi. Kalabalığa dalan aracı kullanan ve sonrasında yaya olarak kaçtığı belirtilen sürücünün bunlardan biri olmadığı kaydedildi.

Polis kontrol noktası da teröristlerin hedefi oldu

Bir araç, polis barikatını aşmaya çalıştı. 2 polise çarpan araç kent merkezinin 10 kilometre dışına kadar takip edildi. Çıkan çatışmada sürücü vurularak öldürüldü. Saldırıyla ilişkili olarak ikinci bir minibüs de Vic kasabasında ele geçirildi.

İlk saldırıdan 8 saat sonra Barselona’nın güneydoğusundaki Cambrils kasabası benzer bir saldırıya sahne oldu. Bir araç yayaların üzerine sürüldü. 1'i polis 7 kişi yaralandı. 5 saldırgan polis tarafından açılan ateşle öldürüldü. Saldırganların üzerinde intihar yelekleri bulunduğu bildirildi.

Barselona'da 13 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı dolayısıyla Katalonya’da 3 günlük yas ilan edildi.

İspanya Başbakanı Rajoy: İspanya, kurbanlar ve ailelerinin yanında

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, teröristlerin asla birlik olmuş bir halkı yok edemeyeceğini dile getirerek "İspanya, kurbanlar ve ailelerinin yanında." dedi.

Katalan polisi, Las Ramblas'ta meydana gelen olayın terör saldırısı olduğunu açıklayarak güvenlik protokolünü en üst düzeyde aktif duruma geçirdiğini duyurmuştu. Katalan polisi halka sokağa çıkmama tavsiyesinde bulunmuştu.

Bu arada jandarma, terör şüphelisi olarak aranan iki kişiden birinin kimliğini Driss Oukabir olarak açıklamıştı.

Bölge, polis tarafından güvenlik çemberine alınarak metro ve tren istasyonları da kapatılmıştı.

"ABD Barcelona'daki terör saldırısını kınıyor ve elinden gelen yardımı yapacak"

ABD Başkanı Donald Trump, terör saldırısının ardından sosyal medya hesabından kınama mesajı paylaştı.

Mesajında Trump, "ABD Barcelona'daki terör saldırısını kınıyor ve elinden gelen yardımı yapacak. Güçlü olun, sizi seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da saldırıya ilişkin açıklamada, gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, "Dualarımız İspanya'nın masum insanlarıyla." dedi.

Barcelona'daki ABD Konsolosluğunun saldırıdan etkilenen ABD vatandaşlarına yardım ettiğini vurgulayan Tillerson, "Bu bölgede bulunan vatandaşlarımızdan bir an önce sevdiklerine ulaşarak sağlık durumları hakkında bilgi vermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tillerson, ABD'nin İspanya güvenlik güçlerine yardım etmeye hazır olduğuna dikkati çekerek, "Teröristler, dünyanın neresinde olursa olsun ABD ve müttefiklerinin onları bulup, adalete teslim etmeye kararlı olduğunu bilmeli". değerlendirmesinde bulundu.

İtalya ve Malta'dan saldırıya tepki

Barcelona kent merkezindeki ünlü Las Ramblas Caddesi'nde bir minibüsün kalabalığın arasına daldığı terör saldırısının ardından İtalya ve Malta'dan İspanya'ya destek mesajları geldi.

İtalya Başbakanı Gentiloni, Twitter'daki hesabından "Dost ve güzel Barcelona saldırı altında. İtalya, yerel ve İspanyol yetkililerinin yanındadır. Düşüncelerimiz, saldırıdan etkilenenlerle." mesajını paylaştı.

Öte yandan Malta Başbakanı Joseph Muscat da Twitter'dan "Barcelona'nın yanındayız." paylaşımında bulunarak, terör mağduru kente desteğini iletti.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, NATO ve Avrupa ülkelerinden saldırıya tepki

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, tüm Avrupa'nın Barcelona ile olduğunu belirterek, "Düşüncelerim kurbanlar ve bu korkakça saldırıdan etkilenen masum kişilerle." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, yazılı açıklamasında, Barcelona'daki saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Bu korkakça saldırı, aileleri ve dostlarıyla zaman geçiren ve hayatın tadını çıkaranları kasten hedef aldı. Böylesine saldırılar bizi asla sindiremez." ifadesine yer verdi. Juncker, AB Komisyonu'nun her türlü gerekli yardım ve destek için hazır olduğunu da bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından, "Barcelona'daki korkunç saldırıyı kınıyorum. Düşüncelerim saldırıdan etkilenenlerle. Terörle mücadelede biraradayız." mesajını paylaştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, İspanya'daki gelişmelere ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Düşüncelerim bugün Barcelona'daki korkunç saldırının kurbanları ve bu olayla ilgilenen acil hizmetlerle. İngiltere, terörün karşısında İspanya ile ayakta duruyor." ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da aynı platformdan paylaştığı açıklamasında, "Barcelona saldırısından dolayı üzgün ve endişeliyim. Düşüncelerimiz olaydan etkilenenlerle. Britanya vatandaşlarının yardıma ihtiyaçları olup olmadığının tespiti konusunda elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan paylaştığı mesajında birlik ve kararlılığa vurgu yaparak, "Fransa'nın dayanışması ve tüm düşüncelerim Barcelona'daki trajik saldırının kurbanlarıyla." ifadelerine yer verdi.

İspanyol kökenli Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da saldırıyı kınayan bir mesaj yayınlayarak, Paris ve Barcelona'nın paylaşma, aşk ve hoşgörü kentleri olduğunu, bu değerlerin terörizmden daha güçlü olduğunu belirtti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, kurbanlarının yasını paylaştıklarını kaydederek, İspanya ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, sosyal medyadaki açıklamasında, saldırı nedeniyle derin bir şok içinde olduğunu ifade ederek, "Kurbanlar ile onların yakınları ve dostlarının acısını paylaşıyoruz." ifadesine yer verdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından, "Barcelona'da suçsuz insanlara yönelik saldırıdan çok korkunç görüntüler var. Dünyanın her tarafından bir araya gelen insanlar olduğu bir yerde yapılan saldırı kara bir gündür." mesajını paylaştı.

Avusturya Başbakanı Christian Kern, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Barcelona'dan korkunç haber, dualarım mağdurlar ve yakınlarıyla." mesajına yer verdi.

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz da sosyal medya hesabından, "Masum insanlara yönelik gerçekleştirilen bu kanlı saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Dualarım mağdurlarla. Terör başarılı olamayacak." paylaşımında bulundu.

AGİT:Terör saldırısı, bize ve yaşam tarzımıza yapılmış bir eylemdir

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Barselona'nın en hareketli caddelerinden Las Ramblas'ta gerçekleştirilen terör saldırısının insanların yaşam tarzlarına yönelik olduğunu belirtti.

AGİT’ten yapılan yazılı açıklamada, İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştirilen terör saldırısı kınandı.

Açıklamada, AGİT Dönem Başkanı Kurz ve Genel Sekreter Thomas Greminger’in mesajları paylaşıldı.

Kurz, mesajında, "Bugün Barselona’nın Las Ramblas gibi hareketli ve popüler bir caddesinde düzenlenen terör saldırısı, bize ve yaşam tarzımıza yapılmış bir eylemdir. İspanyol dostlarımızla yan yana duruyoruz. Kasıtlı olarak sivillerin hedeflenmesi, bir kez daha faillerin insan hayatını hiçe saydığını kanıtlayan en önemli göstergedir.” ifadelerini kullandı.

Bu saldırıyla toplumlarda korkunun hakim kılınmasının hedeflendiğini vurgulayan Kurz, “Teröristlerin arzu ettiklerinin aksine her alanda terör ve şiddet içeren aşırıcılıkla mücadele etmek için kenetlenerek birlikte mücadele etmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.

AGİT Genel Sekreteri Greminger de şiddet içeren ideolojilerin gençlerin zihninde kök salmasını önlemek gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"AGİT’in kuruluş amacını ve temel değerlerini hedefleyen bu nefret ve şiddet yanlısı ekstremizim ancak üye ülkelerin birlikte hareket etme çabasına hizmet etmelidir. Şiddet ve korkuyu kullanarak farklılıklarımızdan yararlanmak isteyen güçlere karşı durmalıyız. AGİT, bu meydan okumayla baş edebilecek kudrete sahiptir."

Kaynak: TRT Haber