İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Allen Duncan bugün Makedonya'ya resmi çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Duncan,Makedonya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı İvanov, Dışişleri Bakanı Nikola Poposki ve Meclisteki siyasi parti liderleri ile bir araya gelecek.
Duncan'ın kabinesinden yapılan açıklamada, görüşmelerde ülkedeki siyasi gelişmeler, AB ve NATO sürecinde yapılması gereken reformlar ve ülkenin refaha kavuşması için liderlerin planları konularını masaya yatıracağı belirtildi.
Duncan ayrıca, ziyareti kapsamında sivil toplum kuruluşları ve Özel Yetkili Savcılık temcilcileri ile de bir araya gelecek.
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