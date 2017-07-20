Resmi temaslarda bulunmak üzere Makedonya’ya gelen NATO’nun Türk Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem, Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile görüştü.

Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Uzun bir sürenin ardından NATO’nun üst düzey bir yetkilisinin ağırlandığını ve bu sayede Makedonya’nın NATO’yla ilişkilerinin yeniden güçlendireceğini kaydeden Dışişleri Bakanı Dimitrov, “Önümüzdeki yapacak çok iş var. NATO’yla ortak çalışıp kaybettiğimiz zamanı telafi etmek ve ülkeyi yeniden NATO’yla bütünleşme süreci yoluna çevirmek için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Dimitrov, yeni hükümetin reform sürecinin ağırlık kazanacağı konusunda güvence verdiğini belirtti.



Yaptıkları görüşmede Makedonya’nın NATO’yla ilişkilerini yoğunlaştırması konusunda fikir birliğine vardıklarını kaydeden NATO’nun Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem, mevcut hükümetin reform sürecine olan bağlılığını gördüğünü vurguladı.

NATO yolunda Makedonya’da destek vermeye devam edeceklerini kaydeden İldem, “Diğer tüm aday ülkeler gibi reform sürecine odaklanmanız ve siyasi bir istikrar sağlamanız önemli. Yaptığım tüm görüşmelerde bu yönde bir siyasi istek olduğunu gördüm ve memnun oldum” ifadelerini kullandı.

İldem, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in destek mesajını bir kez daha yineledi.



Dünden itibaren Makedonya’da temaslarda bulunan İldem, Meclis Başkanı Talat Caferi, Başbakan Zoran Zaev ve Savunma Bakanı Radmila Şekerinska’yla bir araya geldi.