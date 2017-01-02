Türkiye’de yılbaşında yaşanan terör saldırısına Makedonya’dan tepkiler devam ediyor.
Son olarak İçişleri Bakanı Agim Nuhiu, T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara’ya bir taziye mesajı gönderdi.
Terör eyleminin en sert bir şekilde kınandığı kaydedilen mesajda, “Bakanlığım ve kendi adıma, dost Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti ve özellikle İstanbul’daki gece kulübünde hayatını kaybeden masum insanların yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyorum” denildi.
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