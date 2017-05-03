İçişleri Bakanlığı, dün Makedonya meclisinde patlayıcı bir düzenek olduğu haberlerini doğruladı.

Meclisin güvenlik sorumlusu tarafından dün 17.28’de bomba şüphesiyle yapılan ihbar sonucunda olay yerine giden özel ekipler, patlayıcı düzeneğin meclisin birinci katında büyük bir doğalgaz tüpüne yapıştırılmış fişekten oluştuğu ortaya çıktı.

Bakanlık konu hakkında daha fazla detay vermezken, soruşturmanın tamamlanmasının ardından basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.