Basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Agim Nuhiu, dün gerçekleşen protestoda meydana gelen saldırıyı kınayarak sorumluların yakalanması için tüm kapasiteyle çalışacaklarını söyledi.

Nuhiu, vatandaşlara sağduyulu olması çağrısında bulunurken, kamu düzeni ve güvenliğini bozanların cezalandırılacağını belirtti.

A1On gazetecisi ve kameramanına yapılan saldırı hakkında 12 kişinin ifadesinin alındığı, şu ana kadar elde edilen bilgilere göre saldırganların 2 kişi olduğu kaydedildi.

Gazetecilere yapılan saldırının yanı sıra Merkez Bankası ve karşısındaki alışveriş merkezinde iki kavganın daha yaşandığı, bu olayların aydınlatılması için de soruşturmaların devam ettiği vurgulandı.



Merkez Bankası önündeki olayda bir grup 17 yaşındaki bir gence saldırıp hastanelik etti. Aynı saatlerde Vero Jumbo alışveriş merkezi önündeki istasyonda otobüse binen bir grup yine 17 yaşındaki bir gence saldırdı ve otobüsün camını kırdı.

İki kavgayla ilgili dokuz kişi gözaltına lınıp ifade verirken, reşit olan bir kişinin gözaltı süresi uzatıldı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Söz konusu üç olayda aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 5 kişinin yaralandığı açıklandı.