İçişleri Bakanı Agim Nuhiu, bugün düzenlediği basın toplantısıyla dün mecliste yaşanan olaylar hakkında bilgi verirken, istifasını sunacağını da açıkladı.

Yaşanan olayların büyümesinde bakanlığa bağlı bazı birimlerin doğrudan payı olduğuna dikkat çeken Nuhiu, söz konusu şahısların bunun hakkında hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Bakanlığın olaylar başlamadan önce bir kriz masası oluşturulduğunu ve başına Kamu Güvenliği Bürosu Müdürü Mitko Çavkov’un getirildiğini kaydeden Nuhiu, “Çavkov’a olayların başlamasından saat 20.00’ye kadar birçok kez aramama rağmen ulaşamadığımı kamuoyuna bildirmek isterim. Maalesef İçişleri Bakanlığında bazı birimler halen siyasi etkisi altında. Çalışanlarımızdan bazıları işlerini yapmak yerine parti merkezlerinden aldıkları emirlerle hareket ediyor. Bunu en sert biçimde kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın kamu düzenin korumakla görevli olduğunu ve siyasi emellere alet edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Nuhiu, görevini profesyonelce yapan ve olayların kontrol altına alınmasını sağlayan güvenlik güçlerine ise teşekkür etti.