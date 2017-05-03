İçişleri Bakanı Agim Nuhiu, bugün düzenlediği basın toplantısıyla hükümete Kamu Güvenliği Bürosu Müdürü Mitko Çavkov’un görevden alınması için talepte bulunduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde profesyonellerden oluşan bir çalışma grubunun oluşturulduğunu kaydeden Nuhiu, meclisteki olayların yaşanmasından önce kurulan Kriz Masasının çalışmalarının inceleneceğini ve bakanlığa bağlı güvenlik birimlerinin görevlerini yerine getirmemesi veya yetki aşımının araştırılacağını belirtti.

Oluşturulacak raporun savcılığa teslim edileceğini söyleyen Nuhiu, tüm personeline ellerinde delil olarak sayılabilecek bilgileri teslim etmesi çağrısında bulundu.

Nuhiu, olayın en derine kadar araştırılacağını ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini sözlerine ekledi.

Makedonya meclisinde Perşembe günü yaşanan saldırılar sırasında polisin geç müdahalesi büyük eleştiri almıştı. Nuhiu, ertesi gün düzenlediği basın toplantısında Çavkov’u olaylara geç müdahale etmesi, bazı güvenlik birimlerini ise bakan olarak kendisinden değil de parti merkezlerinden emir almakla suçlamıştı.