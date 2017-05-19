20 Mayıs tarihinde Bilal Erdoğan’ın kurucusu ve yönetim kurulu üyesi olduğu İbn Haldun Üniversitesinin resmi açılışı yapılacak. İstanbul’da yerleşkesi olan ve açılışı yapılacak olan İbn Haldun Üniversitesinin resmi açılışını kendi himayesi altında alan Türkiye Cumhutiyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Bilal Erdoğan’ın mimarı olduğu ve medeniyet hamlelerinden biri olan İbn Haldun Üniversitesinin açılışına İslam, Türk Dünyasından ve dünyanın çeşitli yerlerinden ilim, bilim, medeniyet ve kültür adamları katılacak. Bilge şahsiyet ve lider Gannuşi gibi Arap ve Müslüman Dünyasından kıymetli şahsiyetlerin yanında Balkan ülkelerinden de aydın ve bilim adamları katılması beklenirken, Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi MANU’dan Prof.Dr. Numan Aruç da açılışta yer alacak.

İHÜ Hakkında

İbn Haldun Üniversitesi, verdiği eğitimin kalitesi ve yürüttüğü araştırma projeleri ile Türkiye’de ve dünyada bir “araştırma üniversitesi” olarak öne çıkmayı hedeflemekte. İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) TÜRGEV tarafından kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. 2015 yılında açılmış olup, 2017-2018 Eğitim yılında öğrenci kabul ederek eğitime Başakşehir’deki Güney Kampusunda başlayacaktır. Kuzey kampus, İbn Haldun Külliyesi, Osmanlı medrese mimarisi örnek alınarak Başakşehir’de Fatih Terim Stadı’na yakın bir konumda inşa edilecek.

Öğrencilerinin %75’inin lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencisi olması planlanmaktadır. İHÜ bünyesinde aşağıdaki fakülteleri barındıracak:

Hukuk Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi.

Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yönetim Bilimleri Fakültesinin kurulması için hazırlıklar devam etmekte.

İHÜ’de eğitim dilleri; Türkçe, Arapça ve İngilizce olacak. Bu dillerin öğrenilmesi zorunlu tutulacak. Bunun dışında, Almanca, İspanyolca, Rusça ve Fransızca gibi Batı dillerinin yanında Çince ve Malayca gibi Doğu dilleri de seçmeli olarak öğretilecek.

İHÜ öğrencilerinin % 35’i Türk vatandaşı olmayan yabancı öğrencilerden oluşacak. Yabancı öğrencilere zorunlu Türkçe hazırlık eğitimi verilecek.

İlk yıl tüm öğrenciler tam burslu olarak kabul edilecek ve kendilerine yurt imkanı sunulacak. Derece yapan öğrencilere başarılarına göre ek burslar sunulacak. Başarılı öğrenciler, başarı derecelerine göre, Londra, New York ve Malezya’da İngilizce dil eğitimi ve akademik eğitim imkanları sunulacak.