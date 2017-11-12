Makedonya hükümeti dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında, Başsavcılık pozisyonu için Lyubomir Yoveski’yi teklif etme kararı alındığını açıkladı.

Savcılar Konseyi Üyesi de olan Yoveski’nin teklif edilmesinde, profesyonel kariyeri ve Savcılar Kurulundan alınan olumlu düşüncenin etkili olduğu kaydedildi.

Makedonya’da göreve başlayan yeni hükümetin ilk taleplerinden biri eski Başsavcı Marko Zvrlevski’nin görevden alınmasıydı. Zaev’in istifa etmesi yönündeki çağrısına kulak vermeyen Zvrlevski, meclis kararıyla Ağustos ayında görevden alındı.

Başsavcılar, Makedonya meclisi tarafından salt çoğunlukla (bu durumda 61 milletvekilinin oyuyla) seçiliyor. 6 yıl olarak belirlenen görev süresi bir dönem daha uzatılabiliyor.



Lyubomir Yoveski Kimdir?

1954 yılında Pirlepe’nin Dolgaets’te dünyaya geldi. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 8 yıl boyunca dönemin Yargı ve İdare Sekretaryasında çalıştı. 14 yıl Üsküp İkinci Asliye Mahkemesinde hakimlik yaptı ve bir dönem bu mahkemenin başkanı seçildi. 13 yıl boyunca Başsavcılıkta savcı olarak görev yaptıktan sonra iki yıldan bu yana Savcılar Konseyi üyeliğine seçildi.