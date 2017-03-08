



ABD Dışişleri Bakanlığı Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Brian Hoyt Yee, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gerçekleştirdiği ziyareti sırasında Makedonya'daki gelişmeler ile ilgili açıklama yaptı.

Hoyt Yee, açıklamasında Makedonya'da bir an önce hükümetin kurulması gerektiğini kaydetti.

Hoyt Yee, "Meclisteki milletvekillerin çoğunluğu hükümet kurmak için bir adım attı. Makedonya Cumhurbaşkanı'nın en kısa zamanda çoğunluğu oluşturanlara hükümeti kurma yetkisi vereceğini ümit ediyoruz. Ülkenin reformları sürdürecek bir hükümete ihtiyacı var." ifadelerine yer verdi.

HİNA haber ajansının haberine göre Hoyt Yee'nin açıklamasında hükümet kurulduktan ve reformlar yapıldıktan sonra Yunanistan ile isim sorununun da çözüleceğini bu doğrultuda Makedonya'nın NATO'ya da üye olabileceğini ifade ettiği öğrenildi.