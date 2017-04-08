



Türkiye Cumhuriyeti'nde 16 Nisan tarihinde Anayasa değişikliği ile ilgili yapılacak halk oylaması için Makedonya'da oy kullanma işlemi bugün T.C. Üsküp Büyükelçiliğinde başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Makedonya seçmen kütüğünde 2 bin 422 seçmen yer alıyor. Bu seçmenler bugün ve yarın olmak üzere halk oylaması için Üsküp Büyükelçiliğindeki iki sandıkta oylarını kullanacak. Oy kullanma işlemi için sandıklar 09.00 ile 21.00 saatleri arasında açık kalacak.



Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da bu sabah sandıklar açılır açılmaz oyunu kullandı.

Basına yaptığı açıklamada Büyükelçi Kara, "Bu oylamanın ülkemize güzellikler getirmesini temenni ediyorum. 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı oylamasıyla Büyükelçiliğimizde başlamıştı ilk yurt dışı oy kullanma işlemi. Bu şimdiye kadar Makedonya'da yapılan dördüncü seçimdir. Üsküp Büyükelçiliğimizde iki sandığımız var. Toplam seçmen sayımız ise 2 bin 422. Çok az bir artış olmuş geçen seçimlerden bu yana. Son düzenlemeyle yurt dışında herhangi bir Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne bağlı bir vatandaşımız bizim büyükelçiliğimizde de oyunu kullanabilir. Bu konuda bir rahatlık oldu. Bütün vatandaşlarımızın bu demokratik haklarını kullanmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması dünyanın bir çok ülkesinde yapılıyor.Türkiye'de ise oylama 16 Nisan'da yapılacak.



