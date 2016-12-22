Halep'in doğusundaki muhalif güçler ile Rusya öncülüğündeki rejim güçleri arasında ateşkes sağlandı.
Ateşkesle ilk etapta kuşatmadaki sivillerin güvenli şekilde tahliyesi öngörülüyor.
Halep’in doğusundaki silahlı muhalif gruplardan alınan bilgiye göre, Rusya ile öğleden sonra başlayan ve 19.00 sularında sonuçlanan görüşmelerde, kuşatma altındaki bölgede bulunanların güvenli şekilde tahliye edilmesi konusunda mutabakata varıldı.
Mutabakata göre, ilk etapta bölgede sıkışan sivillerin Halep’in batısına çıkarılmasına öncelik verilecek. Bu amaçla bölgeye sivilleri taşıyacak otobüsler gönderildi.
Taraflar arasındaki uzlaşma, ikinci etapta, kent merkezinin doğusundaki silahlı muhaliflerin de güvenli şekilde tahliyelerini öngörüyor. Muhalif grupların büyük bölümünün kentten ayrılmayı kabul ettiği öğrenildi.
Kaynak: TRT Haber
Türkçe Eğitim Bayramı Vesilesiyle Ankara’da...
Prof. Dr. İlber Ortaylı Köşe Yazısında...
El-Bab'tan Acı Haber: 10 Asker Şehit Oldu
Yeni Büyükelçiler İvanov'a Güven Mektuplarını...
Başbakan Emil Dimitriev Türkçe Eğitim Bayramını...
Cumhurbaşkanı İvanov Türkiye Mezunları Derneğini...
Büyükelçi Kara’dan 21 Aralık Mesajı
Avrupa ve Asya Kıtaları Bu Kez Karayoluyla...
Yorumlar