Türkiye Cumhuriyeti Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu , Makedonya Cumhuriyeti Hakimler Yüksek Kurulunun resmi davetlileri olarak 20 ve 21 Aralık’ta Makedonya’da resmi temaslarda bulundu.

HSYK heyeti, 1. Daire Başkanı Halil Koç, 1. Daire üyesi Rasim Aytin, 2. Daire üyesi Emin Sınmaz ve HSYK Genel Sekreteri Bilgin Başaran’dan oluştu.

Heyet ilk önce ev sahibi Makedonya Hakimler Yüksek Kurul Başkanı Zoran Karacovski ve üyeleri tarafından kabul edilirken, daha sonra Savcılar Yüksek Kurul başkanı Petar Anevski ve heyeti ile görüştü.

Ondan sonra konuk heyet Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkan vekili Elena Goşeva ve üyeleri Salih Murat ile Prof Dr. Gzime Starova tarafından kabul edildiler.



Bundan sonra heyet Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara tarafında kabul edildi. Heyetin bir sonraki durağı Adalet Bakanlığı oldu. Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanı Sn. Valdet Caferi ve Anayasa Mahkemesi üyesi Salih Murat’la görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelerde Türkiye ile Makedonya Yüksek Yargı ve Kurumları arasında, bilhassa Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruları arasında var olan dostane ilişkilerin ileride daha üstün bir seviyeye getirilmesine, kurumalar arasında mesleki konuların alış verişinde, tecrübelerin alış verisinin hızlandırılmasına, ortak toplantıların, seminerlerin ve konferansların düzenlenmesine ve diğer konularda işbirliğinde mutabık kalındı.



Bu arada Türkiye’nin Yüksek Yargı Heyeti Gostivar'da ADEKSAM'ın burs programına, Makedonya'da faaliyet gösteren Türkiye Cumhuriyeti menşeli kurum ve kuruluşların temsilcileriyle görüşerek ve en sonunda MATÜSİTEB'e nezaket ziyaretinde bulundular.