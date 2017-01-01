



Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübünde saat 01.15 sıralarında gerçekleşen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlardan 4'ü ağır 65 kişinin hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.

Ortaköy'deki bir gece kulübüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla etrafa ateş açtı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, olay yerine gelerek gazetecilere açıklama yaptı.

Şahin, saat 01.15 sıralarında bir teröristin uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurunu şehit ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Sonra bir vatandaşımızı şehit ederek içeri girmesi sonucu maalesef içeride çok vahşice, acımasızca, orada sadece yılbaşını kutlamak ve eğlenmek üzere gelmiş masum insanların üzerine çok acımazca kurşun yağdırarak maalesef bugünkü olayı meydana getirmiştir. Bu bir terör saldırısıdır. Konuyla ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor. Arkadaşlar onun üzerinde çalışıyor. Bundan sonra daha detaylı açıklamalar sizlerle ayrıca paylaşılacaktır. Şu anda paylaşabileceğim kısaca bilgiler bunlardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör saldırısına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan'ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı.

Olaydan büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.

"Bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk saatlerinde Ortaköy'de meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınayarak, "Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza rahmet niyaz ediyor, elim olayda yitirdiğimiz yabancı misafirlerimizi tazimle anıyorum. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak bizler milletçe soğukkanlılığımızı muhafaza etmek, birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle, bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz. Terörle mücadelesini sürdürmekte olan Türkiye, vatandaşlarının güvenliğini ve huzurunu sağlamak için bölgede de ne gerekiyorsa yapmak konusunda son derece kararlıdır. Farklı terör örgütlerinin ülkemizi hedef aldıkları bu saldırıların, bölgemizde yaşanan hadiselerden bağımsız olmadığının farkındayız."

"Kaybettiğimiz her bir can kararlılığımızı perçinlemektedir"

Türkiye'ye yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme konusunda da kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu süreçte kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizi dağlamakla birlikte, mücadele azmimizi kamçılamakta, kararlılığımızı perçinlemektedir. Ülke ve millet olarak, terör örgütlerinin ve arkalarındaki güçlerin sadece silahlı saldırılarına değil, onların ekonomik, siyasi, sosyal saldırılarına karşı da sonuna kadar mücadele edeceğiz. İstanbul’daki vahşi saldırı, terörün ayrım yapmadan kan dökmeyi, can almayı, can acıtmayı hedeflediğini açıkça ortaya koymuştur. Bu elim saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."