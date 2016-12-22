



Kayseri Erciyes Üniversitesi kampüsünün Talas ilçesi yönündeki giriş kapısı yakınlarında, sabah saat 8.45'te bir halk otobüsünde patlama oldu.

Bomba yüklü bir araç, komando tugayından çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsünün yanında infilak etti.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, bomba yüklü bir aracın canlı bomba tarafından patlatıldığını söyledi.

Şehit ve yaralılarla ilgili açıklamayı ise Türk Silahlı Kuvvetleri yaptı.

Genelkurmay açıklamasında, "Saldırıda 13 kahraman personelimiz şehit oldu, 48 kahraman personelimiz yaralandı" denildi.

Açıklamada, "Alçakça ve kalleşçe düzenlenen bu saldırıyı şiddetle lanetliyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Yaralılardan bazılarından durumu ağır. Yaralılar arasında sivillerin de olduğu tahmin ediliyor.

Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar yakındaki Erciyes Üniversitesi Hastanesi, ve şehirdeki diğer hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından Kayseri'de bir kriz masası oluşturuldu.

İçişleri Bakanı Soylu Kayseri'de

Olay üzerine İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Kırşehir programını iptal ederek Kayseri'ye gitti.

Yozgat'ta bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Çevre ve Şehircilik B:akanı Mehmet Özhaseki de Kayseri'ye gidiyor.

Kaynak: TRT Haber