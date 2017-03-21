



Siyasi liderlerle bir araya gelerek ülkedeki krize çözüm arayışında bulunmak üzerine Makedonya'ya gelen AB Komşu Ülke İlişkileri ile Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ve beraberindeki AB Milletvekili üçlüsü görüşmelerine devam ediyor.

Hahn ve beraberindeki milletvekilleri şu sıralar Makedonya Meclisinde SDSM Lideri Zoran Zaev ile görüşüyor. Görüşmede SDSM Genel Başkan Yardımcısı Radmila Şekerinska ve Genel Sekreteri Oliver Spasovski de yer alıyor.

Görüşmenin ardından Zaev'in basına görüşme içeriği hakkında açıklama yapması bekleniyor.

Hahn ve Milletvekili üçlüsü saat 20.00'da VMRO-DPMNE Lideri Nikola Gruevski ile de bir araya gelecek.



