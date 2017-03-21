Liderlerle görüşüp siyasi krize çözüm bulmak için Üsküp’e gelen AB’nin Genişleme ve Komşuluk İlişkilerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, protestolarla karşılaştı.
AB’nin Üsküp’teki merkezi önünde toplanan “Ortak Makedonya İçin” inisiyatifinin protestocuları, Hahn aleyhine tezahüratlarda bulundu. Makedonya bayrakları taşıyan göstericiler, Arnavut partilerinin taleplerinin kabul edilmemesini istedi.
Hanh, polis eskortu eşliğinde parti liderleriyle görüşmek üzere meclise geçti. Cumhurbaşkanı İvanov’un ise Hahn’la görüşmeyi kabul etmediği kaydedildi.
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