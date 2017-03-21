Üsküp’te siyasi krize çözüm bulmak amacıyla meclise gelen AB’nin Genişleme ve Komşuluk İlişkilerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Makedonya meclisindeki temaslarına başladı.

BESA lideri Bilal Kasami ve heyetiyle görüşen Hahn, Arnavut Birliği lideri Ziadin Sela’yla da bir araya geldi.

Hahn’ın gün içerisinde BDİ lideri Ali Ahmeti’nin yanı sıra SDSM ve VMRO-DPMNE liderleri Zoran Zaev ile Nikola Gruevski’yle de bir araya gelmesi planlanıyor.

Kasami: “Devlet Çıkarları Parti Çıkarlarımızın Önünde”

Hahn’la görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Besa lideri Bilal Kasami, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Kasami, devlet çıkarlarını parti çıkarları önüne koyduklarını söylerken, siyasi krizin etnik çatışmaya dönmemesi çağrısında bulundu.