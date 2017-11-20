Makedonya’da resmi temaslarda bulunan Avrupa Komisyonunun Komşuluk İlişkileri ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Başbakan Zoran Zaev’le iş yemeğinde bir araya geldi.

Zaev ve Hahn ardından basın toplantısı düzenleyerek Makedonya’nın AB üyeliği hakkında konuştu.



Makedonya’nın son birkaç ayda büyük bir ilerleme kaydettiğini ve Avrupa Komisyonu ile üye ülkelerin olumlu düşüncelerinin arttığına dikkat çeken Hahn, müzakerelerin başlama ihtimalinin arttığını söyledi.

“Maratonun son kilometresi”nin koşulması gerektiğini belirten Hahn, “Önümüzdeki yılın başında Avrupa Komisyonunun müzakerelere başlama tavsiyesi vermesini istiyoruz ve şimdi geçmişe nazaran üye ülkelerin bu tavsiyeyi kabul edeceğine daha çok inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



Olumlu gelişmelere rağmen yargı, kamu sektörü ve güvenlik açısından yapılması gereken çok iş olduğunu vurgulayan Hahn, muhalefetin reform sürecinde yapıcı bir tutum sergilemesini istedi.

Başbakan Zaev de yargıdaki acil reformlar, istihbarat servisinin kontrolü ve kamu sektörünün profesyonelleşmesinin öncelikli hedefler olduğunu söyledi.



Zaev, “Önümüzdeki Şubat ayında yayınlanması beklenen AB Genişleme Stratejisine Makedonya’nın da dahil edilmesini beliyoruz. Müzakerelere başlama tavsiyesi ve müzakere başlangıç tarihi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.