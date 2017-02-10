



Avrupa Birliği Komşu Ülke İlişkileri ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, siyasi ldierler ile yaptığı görüşmelerin ardından Makedonya'dan ayrılmadan önce açıklama yaptı. Hahn açıklamasında, siyasi partilerden Makedonya'nın menfaatleri çerçevesinde karar almaları çağrısında bulundu.

Hahn, "Öyle gözüküyor ki biraz daha zamana ihtiyaç var. Partiler müzakerelerine devam edecek ve Makedonya'nın menfaatlerine uygun karar vermelerini bekliyorum. Avrupa Birliği hem ülkeye hem de ülkeyi yönetenlere yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti." ifadelerini kullandı.

Şubat ayının sonuna kadar hükümet kurulmazsa Makedonya'nın AB ile müzakerelere başlaması konusundaki tavsiyeleri kaybetme ihtimalinin olup olmadığı sorusuna Hahn, "Söz konusu aceleci olmak değil kaliteli olmak. Kendileri görüşmelere devam edip demokratik olgunluklarını göstermelidirler." dedi.

Hahn son olarak da bu olaylara iyimser baktığını ve en kısa zamanda yeniden Makedonya'yı ziyaret edeceğini dile getirdi.

AB temsilcisi Hahn, sabah Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, dün ise VMRO-DPMNE Ldieri Nikola Greuvski, SDSM Lideri Zoran Zaev, BDİ Lideri Ali Ahmeti, Arnavut Birliği Lideri Ziyadin Sela, BESA Lideri Bilal Kasami ve PDŞ Lideri Menduh Taçi ile görüştü.