Avrupa Komisyonunun Komşuluk İlişkileri ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, bugün Üsküp’te bir dizi görüşme gerçekleştirecek.

İlk olarak Başbakan Zoran Zaev’le iş yemeğinde bir araya gelmesi beklenen Hahn, ardından Başbakan Yardımcısı Buyar Osmani, İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Adalet Bakanı Bilen Saliyi ile Bilişim Toplumu ve Kamu Bakanı Damyan Mançevski’yle ortak bir toplantı gerçekleştirecek.

Hahn’ın Üsküp programında gün içerisinde sırasıyla Meclis Başkanı Talat Caferi, Arnavut İttifaki Genel Başkanı Ziadin Sela, Demokratik Bütünleşme Genel Başkanı Ali Ahmeti ve VMRO-DPMNE Genel Başkanı Nikola Gruevski’yle bir araya gelmesi öngörülüyor.