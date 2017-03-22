



AB Temsilcisi Johannes Hahn ve AB Milletvekilleri İvo Vajgl, Edward Kuka ve Knut Fleckenstein Makedonya'da siyasi liderlerle gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından ortak yazılı açıklama yayınladı.

AB Temsilcilerinin ortak açıklamasında reformları gerçekleştirecek yeni hükümet, seçim sonuçlarına saygı gösterme, Pırjino anlaşmasının uygulanması ve etnik gerginliğin harekete geçrilmemesi mesajşarını iletti.

VMRO-DPMNE Lideri Nikola Gruevski, SDSM Lideri Zoran Zaev, BDİ Lideri Ali Ahmeti, BESA Lideri Bİlal Kasami ve Arnavut Birliği Lideri Ziyadin Sela ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından yayınladıkları ortak açıklamada Hahn ve milletvekili üçlüsü, "Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov da dahil olmak üzere tüm siyasi liderler seçim sonuçlarını kabullenip bir demokratik ortamda çoğunluğa saygı göstermelidir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca "Cumhurbaşkanının derhal kararını gözden geçirmelidir. Kaybedecek zaman yok. Siyasi liderlerden demokratik sürecin ve kurumların yürümesini sağlamalarını bekliyoruz. Geçtiğimiz dönemde yapılan ertelemeler ekonomiye zarar verdi. Bu nedenle hızlıca hükümetin kurulması çağrısında bulunuyoruz. Siyasi partiler ve yeni hükümette Pırjino anlaşmasındaki maddeleri bir ir uygulamalarını istiyoruz." denildi.

Yine siyasi liderlere etnik gerginliği körükleyecek ve komşu ülke ilişkilerini zedeleyecek tüm faaliyet ve açıklamalardan uzak durmaları konusunda çağrıda bulunan AB Temsilcileri, "Herkesin protesto düzenleme ve özgür ifade hakkı vardır fakat bunun belli bir sorumluluğu da beraberinde getirir." ifadelerine yer verdi.