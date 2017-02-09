



Bugün Üsküp'te organize edilen Batı balkan ülkelerinin bakanlar buluşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında Avrupa Birliği Komşu ülke ilişkileri ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, ülkedeki siyasi gelişmeler hakkında konuştu.

Hahn, açıklamasında Makedonya'da geniş kapsamlı ve sağlam bir hükümet kurulması gerektiğini vurguladı.

Johannes Hahn,"Siyasi liderleri dinlemek için buradayım. Şu ana kadar bu konuda herhangi bir toplantı yapmadım. Hiçbir partiye ne yapması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunmayacağım. Sadece şunu bilmeleri gerekir ki alacakları kararların sorumluluğunu taşıyacaklardır. Hükümet ne kadar daha erken kurulursa o kadar daha iyi. İki yıl önceki duruma bakıldığında ülke olarak ciddi yol kat edildi. Fakat seçimler sürecin sonu değil, en kısa zamanda hükümet de kurulmalı. Yeniden tekrarlamak istiyorum, biz hiçbir partiye ne tavsiyelerde bulunmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Hahn gün içerisinde VMRO-DPMNE Lideri Nikoal Greuvski, SDSM Lideri Zoran Zaev, BDİ Lideri Ali Ahmeti, BESA Lideri Bilal Kasami ve Arnavut Birliği Lideri Ziyadin Sela ile görüşmesi bekleniyor.