



Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi genel kurulunda konuşan AB Genişleme ve Komşu Ülke İlişkilerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Makedonya'daki gelişmeler hakkında konuştu.

Kendisine Makedonya'nın AB üyeliği yolundaki süreci konusunda iletilen soruyu yanıtlayan Hahn, ülkenin en kısa zamanda bu yolda ilerleme kaydedeceğini belirtti.

Hahn, konuşmasında, "İki yıl önce ülkenin AB'ye yakınlaşmasını sağlayacak reformlar hedefleyen bir anlaşmaya vardık. BU doğrultuda erken seçim yapmaları gerekiyordu ve bunu Aralık ayında yaptılar. Şu anda ise bir hükümet kurulması gerekiyor." dedi.

AB'ye üyeliğinin gerçekleşmesi için isim sorununun da çözülmesi gerektiğini hatırlatan Hahn, bu konuda da gelecek haftalarda bir ilerleme kaydedileceğini ümit ediyor.

Konuşmasının devamında Hahn, "En kısa sürede, ülkenin Avrupa yolunu açacak ve çoğunluğun desteklediği bir hükümetin kurulacağını ümit ediyorum." ifadelerine yer verdi.