Bugün Makedonya’ya gelen AB’nin Komşuluk İlişkileri ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, sabah saatlerinde Başbakan Emil Dimitriev’le görüştü. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, ikilinin Makedonya ile AB arasındaki ilişkilerin gidişatından memnun oldukları ve ülkenin AB üyeliğinin önemli olduğu konusunda fikir birliğine vardığı kaydedildi.



Başbakan Dimitriev, hükümetin AB'yle bütünleşme yolunda gerekli çalışmaları yaptığı söylerken, bölge ülkelerindeki siyasilerin son dönemlerdeki demeçlerinin komşuluk ilişkilerini zedelediğini belirtti.



Hahn ise AB'nin Makedonya'nın toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu sözlerine ekledi.



Hahn’ın Batı Balkan ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısında katıldıktan sonra Makedonya’daki siyasi parti liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Daha önceden Avrupa Komisyonunun “Makedonya’nın kaybedecek zamanı yok” mesajını yeniden iletmesi beklenen Hanh’ın, parti liderlerine mümkün olduğunca daha geniş katılımlı bir koalisyon kurma tavsiyesinde bulunacağı konuşuluyor.



SDSM ile BDİ arasında koalisyon görüşmelerinin sürdüğü bilinirken, içeriği ve nereye kadar gelindiği konusunda bilgi verilmiyor. VMRO-DPMNE ise Makedon ile Arnavut bloğunda kazanan partilerin hükümeti kurmaması halinde yeni krizlerin çıkabileceği öngörüsüyle yeniden seçime gidilmesini talep ediyor.