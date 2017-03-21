



AB Komşu Ülke İlişkileri ile Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, AB Milletvekilleri İvo Vajgl, Edward Kuka ve Knut Fleckenstein ile birlikte bugün Makedonya'ya geliyor.

Hahn ve beraberindeki milletvekilleri Makedonya ziyareti kapsamında siyasi liderlerle bir araya gelerek ülkedeki siyasi kriziz çözüme ulaşması için liderleri uzlaştırmaya çalışacak.

'Ortak Makedonya İçin' Sivil toplum inisiyatifi Hahn ile görüşme talep etti. Fakat Hahn'ın zaman açısından dolu olduğu için talep reddedildi.