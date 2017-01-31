



Makedonya Cumhuriyeti Meclisinden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'a, Pazar gece yarısına kadar hükümeti kurma görevini alan Nikola Greuvski'nin program ve hükümet üyeleri listesini sunmadığını bildirdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinden dün yapılan açıklamada, İvanov'un yetkili kurumlar ve siyasi partilere danışacağı ifade edilmişti.