



Cumhurbaşkanı İvanov tarafından9 Ocak'ta hükümeti kurma görevini alan VMRO-DPMNE Lideri Nikola Gruevski, hükümeti kurmak için verilen 20 günlük süre bu gece yarısında bitiyor.

VMRO-DPMNE ile BDİ arasında süren hükümet müzakerelerinde hala bir gelişme yaşanmadı. Gözler BDİ'den çıkacak karara çevrildi. Fakat partide belirsizlik sürüyor. BDİ'de ise hükümeti kurma konusunda bugün de parti için müzakereler sürüyor.

VMRO-DPMNE ile BDİ uzlaşırsa toplam 61 milletvekili ile hükümeti kurabilecek.

Bir yandan ise Gruevski'nin hükümeti kurma görevini geri vermesi ihtimali söz konusu. Son günlerde Cumhurbaşkanı İvanov'un hükümeti kurma görevini yine VMRO-DPMNE'ye fakat başka bir isime vermesi ihtimali üzerinde de duruluyor.

Diğer yandan ise Seçimlerde en çok oy alan ikinci parti SDSM ise hükümeti kurma görevini kendilerine verilmesini bekliyor.

Hükümetin VMRO-DPMNE ile BDİ tarafından kurulup kurulmayacağı bu gece yarısına kadar netlik kazanacak.