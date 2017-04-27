



VMRO-DPMNE, lideri Nikola Gruevski sosyal ağda yaptığı açıklamada şöyle yazdı:

"Şiddet çözüm değil, kontrol atlına almamız gerekir. Soğukkanlılığa davet ediyorum. Vatandaşlar SDSM ve devletimizi daha derin krize sokmak isteyenlerin tahriklerine gelirken onların senaryolarına alet olmasınlar.

VMRO-DPMNE, SDSM’nin bu anti demokratik hareketlerine demokratik ve hukuksal yollar ile karşı çıkacaktır."