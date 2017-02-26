VMRO-DPMNE lideri Nikola Gruevski, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada diller kanunu değişikliği ve Arnavut platformunun taleplerinin geri çekilmesi halinde SDSM’nin kuracağı azınlık hükümetini desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Gruevski, “Eğer Zaev Başbakan olmayı o kadar istiyorsa bunu devlet ve millet çıkarlarına saldırarak yapmasın. Bize saldırsın ama devletin çıkarlarını ve üzerine kurulduğu temellere değil. Eğer Zaev’in şartı benim tutuklanmamsa, gönüllü olarak tutuklanmaya razıyım. Bu süreçte VMRO-DPMNE ise ortak olarak alınacak bir seçim tarihine kadar azınlık hükümetine destek verecek. Bunu bir açık teklif olarak görsün” ifadelerini kullandı.

Devletin saldırı altında olduğunu ve onu ancak halkın koruyabileceğini kaydeden Gruevski, seçim kampanyası sırasında yaptığı konuşmalarda konuyu gündeme getirdiğini ancak bazı kesimlerin o dönem bunun sadece oy kazanmak için söylenmiş olarak algıladığını kaydetti.

Makedonya’nın dış güçler tarafından saldırıya uğramadan önce başarıyla ilerlediğini belirten Gruevski, ülkeye yönelik operasyonun kriz yaratmak, psikolojik savaşla iktidar ve kurumlara ödün verdirtmek, iktidarı değiştirmek ve yerine yenisini getirmek ile amaçlarını gerçekleştirmek gibi dört aşamada yapıldığını yazdı.

SDSM’nin iktidar gelmesi halinde Makedonların muhalefette yer alacağını dile getiren Gruevski, dil kanunuyla Makedon dilinin bunun ilk kurbanı olacağını da ekledi.

Gruevski, “Zoran Zaev’in kabul etmediğini söylediği her şeyin tek bir nedeni var. O da mecliste 3’te 2’lik çoğunluğa sahip olmaması. Bayrağın, milli marşın değiştirilmesi, orduda Arnavutçanın kullanılması gibi konularda bu çoğunluğa ihtiyaçları var” dedi.

SDSM’nin sadece Makedon ve Arnavutlardan oluşan bir toplum isteğine karşılık çok kültürlü bir toplum VMRO-DPMNE’nin konseptini oluşturduğuna dikkat çeken Gruevski, neden Türk, Roman, Ulah, Sırp ve Boşnaklara hiçbir şey verilmediğini sordu.

BDİ’ye de eleştirilerde bulunan Gruevski, “Kazananın kazananla koalisyon yaptığı prensip de BDİ’nin bu çıkışıyla sonsuza kadar yok oldu. Artık VMRO-DPMNE dahil hiç kimsenin gelecekte böyle bir yükümlülüğü olmayacak” dedi.

Yeni hükümet çalışmalarında SOROS desteğiyle, BDİ’ye büyük baskı yapılıp, bir ülke büyükelçisinin aktif olarak yer aldığını belirten Gruevski, “Eğer halk yeteri kadar dirençli olmazsa Makedonya Cumhuriyeti artık Makedonya Cumhuriyeti olmayacak ve operasyon birkaç taksit ile aşamayla sona erecek” ifadelerini kullandı.