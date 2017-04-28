VMRO-DPMNE lideri Nikola Gruevski, dün mecliste yaşanan olayları kınadığı bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Hiçbir zaman şiddeti onaylamadığını kaydeden Gruevski, “İlgili kurumlara, hızlı bir soruşturmayla suçluları bulması, milletvekilleri, polis ve halkı yaralayanları mahkemeye sevk etmesi çağrısında bulunuyorum” dedi.

Günlerce hiçbir olaya karışmadan protesto yapan göstericilerle dün olayları çıkaranları aynı kefeye koymanın yanlış olduğunu belirten Gruevski, yaralı milletvekilleri yardım eden VMRO-DPMNE’li milletvekilleri, olayları yatıştıran güvenlik güçleri ve doktorlara teşekkür etti.

Gruevski, olayların yaşanmasına SDSM’nin ülkenin çıkarlarını hiçe sayan tutumun olduğunu iddia ederken, Meclis Başkanının seçilme şeklinin yasalara aykırı olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu olayların senaristlerinin anayasa, yasalar ve tüzüğe aykırı bir şekilde yapılan Meclis Başkanlığı seçiminin gölgede bırakmak amacıyla olaylar çıkarttığını öne süren Gruevski, “Onların amacı Meclis Başkanı seçimini kimsenin konuşmayıp, kişilerin yaptığı olayların konuşulması ve bu şekilde olayla hiçbir şekilde alakası olmayan VMRO-DPMNE’nin suçlu gösterilmesidir” ifadelerini kullandı.

Gruevski, Makedon, Arnavut, Türk, Romen, Sırp, Boşnak, Ulah ve diğer halkların sağduyulu olmaları gerektiğini kaydederken, siyasilerin de etnik çatışmaları tetikleyecek eylem ve söylemlerden uzak durması çağrısında bulundu.