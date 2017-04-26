Dün Gostivar’da Saat Camiine kimliği henüz belirsiz kişi veya kişiler tarafından haç çizilmesi gerek yöre halkı gerekse de Makedonya’daki Türk ve Müslüman toplumun büyük tepkisini topladı.

Devlet Bakanı ve Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Beycan İlyas, yaptığı açıklamayla olayı kınadı. İlyas, “Makedonya'da çok etnikli yaşamın örneği olarak gösterilen bu şehirin değerlerini yok etmeye kimsenin gücü yetmeyecek buna da izin verilmeyecektir.Gostivar Türkleri her zaman olduğu gibi bu saldırı karşısında duracak ve milletler arası barış köprüsü rolünü güçlü bir şekilde yapacaktır” ifadelerini kullandı.

İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi de olayı kınayanlar arasında yer alırken, Müslümanların sağduyulu olmaları ve provokasyonlara gelmemeleri ricasında bulundu.



TDP Gostivar Şube Başkanı Muhittin Kahveci ise şu ifadeleri kullandı:

“Gostivar'da yüz yıllardır beraber yaşamış farklı din ve milletlerin arasına nifak tohumları ekmeye çalışan kendini bilmez kişilerin derhal içişleri bakanlığı tarafından tespit edilip, oynanmaya çalışılan oyunları bertaraf etmelerini talep ediyoruz. Gostivarlı Türk milleti olarak bizler, herzaman örnek bir vatandaşlığı temsil etmiş bir topluluk olarak, milletimizi sağduyuya davet ediyoruz.

Fakat bilinmesini isteriz ki, bu ve buna benzer çirkin olayları yapan ve ya sipariş edenlere karşı herzaman en sert tavrımızı göstermeye hazır bir topluluk olarak burda varız ve varolmaya devam edeceğiz.”

Olayla ilgili polisin soruşturmayı tamamlayıp gün içerisinde bir açıklama yapması bekleniyor.

Yurtdışında olan Gostivar Müftüsünün de bugün kamuoyunu aydınlatacağı gelen bilgiler arasında.





Fotoğraf: TV Globi