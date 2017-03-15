Çelik sözlerini şöyle sürdürdü; "Türkiye göçmen anlaşmasıyla her şeyi yapmışken AB hiçbir sözünü yerine getirmedi. Türkiye istediği zaman, istediği şekilde göçmen anlaşmasını gözden geçirebilir; gözden geçirilmesinin zamanı geldiğine inanıyorum; kendi düşüncem olarak söylüyorum bu anlaşmanın sürdürülmesi için bir sebep olduğunu düşünmüyorum"
Çelik ayrıca, AB'nin vizesiz seyahatler ile ilgili tarafsız ve adil bir adım atmayacağı görüşünde olduklarını kaydetti.
Son günlerde Hollanda ile yaşanan gerileme dair de ' Hollanda'nın Türkiye'deki yatırımları tehlikede değil' açıklamasında bulundu.
Kaynak: TRT Haber
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