Gazetemize ulaşan bilgilere göre Kosova'daki Gazi Mestan türbesine kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi.
Konu hakkında henüz detaylı bilgiler gelmedi.
Bilindiği üzere 28 Kasım’da da Prizren’deki Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğuna molotoflu saldırı yapılmıştı.
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