Makedonya’da düzenlenen 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında dün akşam Gostivar’daki Kapalı Spor salonunda Galatasaray’ın emektar futbolcuları ile Makedonya’nın emektar futbolcularıyla karşı karşıya geldi.

Bşata Devlet Bakanı Adnan Kahil ve T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara’nın katıldığı dostluk maçı, şehitler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Maça Türkiye’den eski Galatasaray Başkanı Alp Yalman ve eski yönetici Levent Nazifoğlu ile çok sayıda tanınmış isim katıldı.

Ultraslan Makedonya’nın düzenlediği etkinlikte konuşan Büyükelçi Kara, teröre karşı birlikte mücadele etmenin önemine değindi.



ultrAslan Makedonya Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Purde ise Makedonya Türklerin olarak her zaman Türkiye’yi destekleyeceklerini belirtti.

Maçtan elde edilen hasılat Türk Polis Şehitleri Vakfı’na bağışlanacak.