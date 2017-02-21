



Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedonya’da hükümet kurulur kurulmaz FETÖ ile mücadelede çok yol katedeceklerini belirterek, "FETÖ yapılanmasının karşısında duran herkesin yanında yer alacağız." dedi.

Kara, yaptığı açıklamada, Üsküp’e 3 ay önce atandığını belirterek, 11 Aralık'ta Makedonya'da genel seçimlerin yapıldığını ancak hükümetin henüz kurulamadığını anımsattı.

Makedonya'da FETÖ ile mücadele konusunda yoğun bir çaba yürüttüklerini vurgulayan Kara, "FETÖ ile iltisaklı kurumları tek tek tespit ettik. Mücadeleye öncelikle buradan başladık. Ülkede 7 okulları, Zaman adı altında gazetesi ve ticari kuruluşları mevcut. Ayrıca burada Türkiye’nin çok önemli firma ve kurumları var, oralara da Türkiye’deki gibi sızdıklarını belirledik." diye konuştu.

FETÖ'nün 1990'lı yıllarda geldiği Makedonya'da halkı ikna edip gerek medya organında gerekse okullarında çalıştırdığını, eğittiğini ve bununla da yetinmeyip Türk kurumlarına yerleştirdiğini belirten Kara, şöyle devam etti:

"Biz tabii bunların sayısını net olarak tespit edemedik ancak görüştüğüm birçok kurum sahibinden her biri, Türkiye'de 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişimine karşı olduğunu aktardı. Biz de Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası açısından bunların önüne ne kadar geçilirse çok olumlu olacağını ifade ederek bir ön çalışmaya girişmiş olduk."

"Sızıyorlar, yerleşiyorlar ve ele geçiriyorlar"

Kara, ilk gelen sonuçların "iç açıcı olmadığını" dile getirerek, "Şunu çok net gördük, FETÖ çok iyi anlatılamamış burada. İnsanların kafalarındaki bilgiler, Makedonların bilgileri bizdeki kadar net değildi. Buradan hareketle, öncelikle siyaset ayağında, tüm parti liderleriyle görüşüp bu örgütün ne kadar tehlikeli olduğunu, Türkiye'nin başına gelenin her ülkede olabileceğini anlatmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

FETÖ yapılanmasının Makedonya’da örgütlü bir şekilde çoğalmasının bir nedenini de "vize serbestliği" olarak açıklayan Kara, vize serbestliği nedeniyle de kolaylıkla buraya gelip yerleştiklerini veya transit ülke olarak kullandıklarını kaydetti.

Büyükelçi Kara, FETÖ'yü ve darbe girişimini her alandan insana tek tek anlattıklarını ve bunu anlatmayı sürdürdüklerini bildirerek, "Bunların üç temel ayakları var. Birincisi bir kuruma sızmak, ikincisi kendi insanlarını da oraya aldırarak yerleşmek, üçüncüsü de ele geçirmek. Bunların temel argümanları bir devleti ele geçirmektir. Buradaki devlet yetkililerine bunu anlattım." diye konuştu. AA