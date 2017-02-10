Yunan çiftçilerin protestosu nedeniyle 12. gündür ulaşıma kapalı olan Evzoni sınır kapısı, Makedonya ekonomisini etkilemeye başladı.

Selanik limanına Makedonya’ya gönderilmesi gereken 120 bin tondan fazla mal toplanırken, akaryakıt krizi olup olmayacağı da konuşulmaya başlandı.

Petrol Rezervleri Müdürlüğü, Makedonya’nın 70 günlük ihtiyacını karşıalyacak akaryakıt rezervlerine sahip olduklarını açıkladı. Ekonomi Bakanı Driton Kuçi ise Yunanistan olmazsa, Bulgaristan üzerinden akaryakıtın temin edilebileceğini ancak şirketlerin fazladan masraf yapması yerine önümüzdeki günlerde herkesin yararına olacak bir çözüm arayışı içerisinde olduklarını belirtti.

Makedonya hükümeti, aldığı kararla Evzoni sınır kapısı yerine akaryakıt tanklarının Doyran ve Mecitliya sınır kapılarına kullanmasına izin vermişti. Ancak bu sınır kapılarının küçük olması nedeniyle sadece geçici bir çözüm olacağı konuşuluyor.





30 Ocak’ta protestoya başlayan Yunan çiftçilerin, vergi indirimi ve sosyal güvenlik alanında iyileştirmeler gibi talepleri bulunuyor.