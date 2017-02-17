Makedonya Motorlu Taşıtlar Birliği (AMSM), Evzoni sınır kapısının araç trafiğine açıldığını açıkladı.
Yunan çiftçilerin grevi nedeniyle 30 Ocak’tan bu yana kapalı olan sınır kapısı, çiftçilerin traktörleri çekmesiyle birlikte açıldı.
Hükümetle yapılan görüşmeler başarısız olmasın rağmen çiftçilerin farklı eylemlerle memnuniyetsizliklerini dile getirmesi bekleniyor.
Makedonya Dışişleri Bakanlığı, sınır kapısındaki krizin bir an önce çözülmesi için Yunanistan’a nota vermişti.
Selanik limanından Makedonya’ya yönelik mallar ve en önemlisi akaryakıt günlerce sınırda bekletilmiş, ekonomiye etkileri hissedilmeye başlamıştı.
Evzoni Sınır Kapısı Araç Trafiğine Açıldı
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