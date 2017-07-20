15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte şehit edilen Üsküp damadı Erol Olçok, bugün Üsküp’teki konutu önünde anıldı.

Cuma namazına müteakip Olçok’un Üsküp’teki yakınlarının yanı sıra T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden, Büyükelçilik müşavirleri, dernek başkanları ve Üsküp cemaati de anma törenine katıldı.



TRT ekranlarında yayınlanan yarışmanın 2017 birincisi Mustafa Altın, Kuran-ı Kerim’den ayetler okumasıyla başlayan anma töreninde, Büyükelçi Kara bir konuşma yaptı.

Olçok’un, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla vatanını koruma gayesiyle oğluyla birlikte sokağa çıktığını hatırlatan Büyükelçi Kara, “Vatanımızı eşkıyaya teslim etmediler. Cumhurbaşkanımız bir şeye söz verdi, ‘İnlerine ineceğiz’ dedi. Buradan söz veriyoruz, bizler inlerine ineceğiz bu hainlerin” ifadelerini kullandı.



Makedonya halkının durumun vahametini kavramasını istediklerini kaydeden Büyükelçi Kara, “Ömrümüzün son nefesine kadar bu hain terör örgütüyle sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz” dedi.



Büyükelçinin konuşmasının ardından Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip için okunan 58 hatmi şerifin duası Murat Paşa Camii imamı Saduddin Süleyman tarafından yapıldı.