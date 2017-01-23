



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı A televizyonunun programında sorusunu cevaplığı Kosovalı bir öğrenciden Türkiye’de eğitim gördükten sonra Kosova’ya dönmeleri ve ülkelerine yardımcı olmalarını talep etti.

Eğitim için aldıkları destekten dolayı Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerini ifade eden Kosovalı öğrenci Ekrem Zajmi’nin sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu öğrencinin Sultan Murat Hüdavendigar’ın türbesinin bulunduğu ülkeden geldiğini, iki ülkenin ortak tarihe sahip olduklarını, Türkiye’nin Kosova’da çok sayıda tarihi esere sahip olduğunu ve eserlerin bir çoğunun Türkiye’nin yardımıyla ayağa kalktığını kaydetti.

Türkiye’nin, ABD’nin ardından Kosova’yı tanıyan ikinci ülke olduğunu hatırlatarak, Kosova’nın daha fazla ülke tarafından tanınması için Türkiye’nin lobicilik çalışmalarına devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanımakta tereddüt eden ülkelerin de Kosova’yı tanımaları için gayret göstereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kosova’ya kapılarımızı açtık. Kosovalı öğrencilerin burada eğitimlerini tamamladıktan sonra Kosova’ya dönmeleri ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamaları gerekir.“ dedi.

Kaynak: Kosovaport