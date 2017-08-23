Bir dizi resmi temasta bulunmak üzere Üsküp’e gelen Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İçişleri Bakanı Oliver Spasovski’yle görüştü. T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da Altınok’a eşlik etti.

Spasovski, karşılaştıkları sorunlarla mücadele yapılan bu görüşmenin önemine dikkat çekti.



Türkiye’nin bağımsızlığından bu yana Makedonya’ya verdiği desteğe teşekkür eden Spasovski, “Sadece ortak çalışarak yasadışı göç, insan kaçakçılığı, silah ve uyuşturucu ticareti, radikal ile eylem yanlısı aşırıcılık ve maalesef bizim topraklarımızda da bir gerçek haline gelen terör tehdidine karşı çıkabiliriz” ifadelerini kullandı.



Altınok, ziyaret kapsamında bakanlığa bağlı Kamu Güvenliği Bürosu Müdürü Lazo Velkovski’yle de görüştü. Görüşmede, Ankara’daki Polis Akademisi ile İdrozova Eğitim Merkezi arasında hizmet içi eğitime imkan sağlayacak projelerin gerçekleşmesi için adımlar atılırken, para aklama, uyuşturucu ve silah ticareti gibi konularda da tecrübe paylaşımı yapılması kararlaştırıldı.

