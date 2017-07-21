



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 01.31'de Bodrum Orak adası açıklarında yerin 7,8 km altında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Artçı sarsıntılar sürüyor

Yerin yaklaşık 7,8 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından saat 01.52 ile 02.23 arasında 4 artçı deprem daha kaydedildi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.52'de 4,6 büyüklüğünde, saat 01.54'te 4,5 büyüklüğünde, saat 02.00'de 4,2 büyüklüğünde, saat 02.23'te ise 4,5 büyüklüğünde 4 artçı sarsıntı daha meydana geldi.

4,6 büyüklüğündeki deprem Ege Denizi'nde yerin 14,57 kilometre derinliğinde, 01.54'teki 4,5 büyüklüğündeki deprem Gökova Körfezi'nde yerin 6,97 kilometre derinliğinde, 02.00'daki 4,2 büyüklüğündeki deprem yerin 2,52 kilometre derinliğinde, 02.23'teki deprem yerin 5,04 derinliğinde meydana geldi.

İlk bilgilere göre can ve mal kaybı yok

Muğla Valisi Esengül Civelek, depremin hemen ardından detaylı bir çalışma başlattıklarını söyledi.



Vatandaşların depremin yarattığı korku nedeniyle sokaklarda olduğuna işaret eden Civelek, şu bilgileri verdi:

"An itibarıyla tüm ilçelerimize ulaştık. İlk bilgilere göre kent genelinde can ve mal kaybımız yok. Yıkılan bina yok. Ancak bir kaç kişinin korkma nedeniyle düşme sonucu, atlama nedeniyle hafif yaralandıklarını öğrendik. Elektrik kesintisi yok. Deprem nedeniyle birkaç arıza oluşmuş durumda. Onun üzerinde çalışıyoruz."

Cami minaresi hasar gördü

Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Adliye Camisi'nin minaresi sarsıntı nedeniyle zarar gördü. Minarenin bazı bölümleri düştü. Polis ve zabıta ekipleri, minareden düşen parçalardan vatandaşların zarar görmemesi için bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak cami çevresine girilmesini önledi.

Deprem Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda can aldı

Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda iki kişi hayatını kaybetti.

Yunan devlet haber ajansı ANA-MPA'ya göre, adanın belediye başkanı Yorgos Kiriçis depremde iki kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Yunan basınına göre, büyük hasarın yaşandığı depremde, adadaki Osmanlı dönemi eserlerinden Defterdar Camisi'nin de minaresi yıkıldı.

TRT Haber