Başkent Washington, ilki 1789’da yapılan Amerikan Başkanlık Yemin Töreni'nin 58’incisine hazırlanıyor.
Demokrat seçmenin çoğunlukta olduğu Washington'da, kent dışından gelen Trump taraftarının yüz binleri bulması bekleniyor.
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