Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Kasım 2016 tarihinde yapılan seçimleri kazanan Donald Trump bugün Whashington'da yemin etti. Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda yemin eden Trump göreve resmen başlayarak ABD'nin 45. Başkanı oldu.



Donald Trump kimdir?

Trump, Queens, New York'ta doğmuş, Pensilvanya'da bulunan Wharton Institu'de İşletme bilimleri eğitimi almıştır. Üniversite yıllarında babası Fred Trump'ın emlak ve inşaat firmasında çalışmıştır. Kariyeri sırasında oteller, kumarhaneler, golf sahaları ve daha birçok yapı inşa etmiştir. 2000 ABD başkanlık seçimleri'nde Reform Partisi adayları arasında yer almıştır. Forbes iş dergisi tarafından hazırlanan Dünyanın En Zengin 400 İnsanı listesinde yer almıştır.

Trump, 2015 yılının Haziran ayında 2016 ABD başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti adayının belirleneceği parti içindeki yarışa katılacağını açıkladı. Seçim vaatleri hem ABD'de hem de dünyada büyük tartışmalara neden oldu.